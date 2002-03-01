Клерк.Ру
 

Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу

21.02.17 10:29
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Минтруд разработал законопроект, предусматривающий изменение сроков и периодов выплаты пособия по безработице с целью увеличения его размера, ведомство предлагает не выплачивать пособие гражданам, которые впервые ищут работу.

Директор Департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов рассказал о разработке документа на заседании Общественного совета министерства.

«Мы разработали проект федерального закона, в котором постарались, находясь в пределах тех средств, которые сейчас выделяются на выплату пособий по безработице, изменить сроки и периоды выплат с тем, чтобы увеличить пособия по безработице. Несмотря на то, что мы фактически сокращаем периоды и сроки выплат, а также предлагаем не выплачивать пособие, например, впервые ищущим работу, предполагаем достигнуть максимального размера пособия в размере 8 тысяч рублей в месяц», – рассказал Михаил Кирсанов.
 

По его словам, в настоящее время ведется работа по устранению замечаний Минюста России к тексту законопроекта.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
Клерк
kordorru
, Барнаул

Угу. Начинают понемногу подрезать выплату пособий. Ибо понимают! Что после введения налога на тунеядцев и повсеместного насаждения онлайн-касс. Многие пойдут на биржу труда.. 

Готовятся к встрече.. Думаю это только начало .. "реформ" в трудозанятости населения

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