Минтруд предлагает не выплачивать пособие по безработице впервые ищущим работу

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Минтруд разработал законопроект, предусматривающий изменение сроков и периодов выплаты пособия по безработице с целью увеличения его размера, ведомство предлагает не выплачивать пособие гражданам, которые впервые ищут работу.

Директор Департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов рассказал о разработке документа на заседании Общественного совета министерства.

«Мы разработали проект федерального закона, в котором постарались, находясь в пределах тех средств, которые сейчас выделяются на выплату пособий по безработице, изменить сроки и периоды выплат с тем, чтобы увеличить пособия по безработице. Несмотря на то, что мы фактически сокращаем периоды и сроки выплат, а также предлагаем не выплачивать пособие, например, впервые ищущим работу, предполагаем достигнуть максимального размера пособия в размере 8 тысяч рублей в месяц», – рассказал Михаил Кирсанов.



По его словам, в настоящее время ведется работа по устранению замечаний Минюста России к тексту законопроекта.