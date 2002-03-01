Военный пенсионер может получать сразу две пенсии

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В преддверии 23 февраля, Отделение ПФР по Новгородской области напоминает всем защитникам Отечества, что они вправе получать пенсию по линии Пенсионного фонда, если продолжат работать «на гражданке». Для этого надо соблюсти ряд условий.

Достигнуть общеустановленного возраста - 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Заработать минимальный страховой стаж на "гражданке". В 2017 году он составляет 8 лет (минимальный страховой стаж ежегодно увеличивается на один год до 15 лет в 2024 году). Необходимо иметь минимальную сумму индивидуальных пенсионных баллов. В 2017 году она равна 11,4 баллам (эта сумма будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году). И быть получателем пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжит работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии подлежит ежегодному беззаявительному перерасчету с 1 августа.