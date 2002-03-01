Клерк.Ру
 

Самыми некачественными продуктами в 2016 году оказались импортные фрукты

22.02.17 11:32
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В 2016 году территориальные органы Роспотребнадзора провели проверки в отношении более 57 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами.

Было снято с реализации более 73 тысяч партий пищевых продуктов, несоответствующих нормативным требованиям, объемом свыше 3 тысяч тонн, в том числе 774 тонны импортных продуктов питания.

Специалистами Роспотребнадзора проведено более 5 миллионов исследований проб пищевой продукции.

Удельный вес проб, несоответствующих по микробиологическим показателям, за последние 5 лет также остается стабильно невысоким, в 2016 году он составил 4, 3 %.

«Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди импортных плодов и ягод (7,1 %), рыбной (7 %), птицеводческой (5 %) и молочной (4,9 %) продукции, столовой зелени (5,3 %), кондитерских изделий (5%)», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В структуре пищевой продукции, несоответствующей требованиям по показателям фальсификации, наибольшая доля приходятся на молочные консервы (8 % не соответствует) и мясные консервы (5,3 % не соответствует), а также молочную продукцию (не соответствует 4,3 %).

По представлению Роспотребнадзора судами приостановлена деятельность 12 предприятий, выпускавших фальсифицированную продукцию, более 250 дел направлены в правоохранительные органы.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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