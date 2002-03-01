С начала 2017 года заключено больше электронных договоров на ОСАГО, чем за весь прошлый год

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Страховые компании с 1 января по 21 февраля 2017 года заключили более 355 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что больше, чем за весь 2016 год. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

"Старт обязательных продаж электронного ОСАГО дал импульс развитию данного канала продаж, который делает полис доступнее и работает на дигитализацию страхового рынка в целом. Объемы продаж говорят о том, что потребитель ждал эту услугу, она является востребованной, особенно в проблемных регионах", - сказал Юргенс.

Компаниями лидерами по числу проданных в 2017 году электронных полисов ОСАГО являются: ПАО СК "Росгосстрах", СПАО "РЕСО-Гарантия", СПАО "Ингосстрах", САО "ВСК", ОАО "АльфаСтрахование", АО "СОГАЗ", ЗАО "МАКС", ООО МСК "СТРАЖ", ООО "СК "Согласие" и ООО СК "Московия".

Регионами лидерами по продажам е-ОСАГО являются Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Свердловская области, Москва.

"В основном это регионы, где наблюдались проблемы с доступностью ОСАГО в результате деятельности автоюристов. Например, за истекший период 2017 года продажи в Краснодарском крае составили 10% от общероссийского объема, а вся эта пятерка регионов взяла на себя почти треть продаж", - сообщил Игорь Юргенс.

Он также сообщил, что РСА уже фиксирует факты мошенничества в электронном ОСАГО. "Мы выявляем и блокируем нелегальные мошеннические сайты по продаже электронных полисов ОСАГО и призываем автовладельцев внимательно и ответственно подходить к вопросу заключения е-ОСАГО в Интернете", - сказал президент РСА.