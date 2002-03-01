Пенсионеры продолжают работать

Просмотров:

В Москве и области 71% жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Основные причины долгой трудовой активности — нехватка средств к существованию, интерес к своей профессии и желание как можно дольше сохранять широкий круг общения. Такие результаты были получены в ходе соцопроса, проведенного Центром социальной поддержки людей зрелого возраста «50 плюс».

Доля работающих пенсионеров стремительно сокращается по мере повышения возраста. В частности, среди пенсионеров 60–64 лет работает почти 50% респондентов. Среди тех, кому 60–69 лет, — только треть, далее доля трудоустроенных крайне мала, передают "Известия".

Исследование показало, что только 47% респондентов вышли на пенсию по собственному желанию, еще 32% — по состоянию здоровья, 14% — вопреки собственному желанию.

Пенсионеры держатся за работу до последнего. Среди основных причин, заставляющих их так поступать, респонденты назвали нехватку средств для существования (37%). Помимо финансовой стороны, мотивацию работать поддерживает высокий интерес к своей профессии (19%), а также желание оставаться социально активным членом общества (14%).

Немалую роль играет страх пожилых людей остаться в одиночестве. По словам директора Института трудового долголетия при Московской международной высшей школе бизнеса (МИРБИС) Марии Захаровой, «коммуникация как мотиватор для продолжения трудовой деятельности» оказалась важна для 16% респондентов.

По данным исследования, после 50 лет у жителей Москвы и области круг общения сокращается и ограничивается, как правило, членами семьи — об этом заявили 85% опрошенных.

Основными источниками доходов респонденты назвали пенсию по старости (70% от общего количества опрошенных) и доходы от трудовой деятельности — таких порядка 56% респондентов. Часть участников опроса признались, что получают доход от личного хозяйства — 11%, либо от сдачи в аренду собственной недвижимости — 3%.

При этом чуть более 18% работающих пенсионеров заявили, что они бы прервали карьеру, если бы у них было стабильное финансовое положение, и потратили свободное время на воспитание внуков. Собственным здоровьем в таком случае занялись бы 17% респондентов, хобби и саморазвитием — 16%.