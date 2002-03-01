Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
22.02.17 16:05
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Президент Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан. Федеральный закон от 22.02.2017 № 14-ФЗ "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума приняла законопроект 10 февраля, а 15 февраля его одобрил Совет Федерации.
Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России первого марта. При этом первоначально Госдума отказалась продлять бесплатную приватизацию для всех россиян, предлагая оставить её только для некоторых категорий граждан.