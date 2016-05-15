Голикова предложила решение проблемы дефицита бюджета регионов за счет страховых взносов ФОМС

Проблему дефицита консолидированного бюджета российских регионов можно было бы решить, освободив субъекты РФ от обязанности по уплате страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, уверена глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова.

Общий объем средств, которые регионы направляют на страховые платежи за неработающее население, составляет в бюджете 2017 года 618 миллиардов рублей, пишет РИА Новости. "Очень странно, да? Доходная часть бюджетов субъектов РФ пополняется за счет налогов, страховые взносы платятся за счет расходов, за счет тех же налогов, которые поступают и пополняют бюджетную систему субъектов", — сказала Голикова, выступая на коллегии Минфина.

Страховые взносы во внебюджетные фонды за работающее население в настоящее время платят работодатели, а за неработающее, в том числе за детей, пенсионеров, инвалидов и так далее — регионы, которые и так имеют существенные проблемы с бюджетными дефицитами.

Голикова напомнила, что правительство РФ в 2017 году приняло решение об увеличении финансовой помощи регионам на 100 миллиардов рублей. "Если бы мы не принимали это решение, как переходный период, то у нас объем страховых платежей субъектов за неработающее население уже сравнялся бы с объемом дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. То есть это полностью исказило всю бюджетную систему", — сказала глава Счётной палаты.

Она добавила, что даже при сохранении существующего уровня расходов региональных бюджетов, который, по ее мнению, является завышенным, субъекты РФ могли бы свести свои бюджеты абсолютно без дефицита. "Мы считаем, это наша принципиальная позиция, что мы должны заняться поиском источников, для того чтобы освободить субъекты Российской Федерации от несвойственных им функций страхования платежей за неработающее население", — заявила Голикова.



Ранее Голикова говорила, что в качестве одного из решений может быть повышение страхового взноса в ФОМС (сейчас 5,1% от ФОТ) или введение легального платежа за медицинские услуги.