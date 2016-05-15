Глава ПФР оценил восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

Глава ПФР Антон Дроздов оценил индексацию пенсий для работающий пенсионеров в 200 млрд руб. Об этом он сообщил в кулуарах Красноярского экономического форума.

Он подчеркнул, что Пенсионный фонд готов обсуждать вопрос восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам, передает RNS.

«Будет такое поручение — будем обсуждать», — сказал глава Пенсионного фонда. По его словам, в России 9,6 млн работающих пенсионеров.

«Тему эту не закрываем, — сказал он. — Мы вернемся к обсуждению этого вопроса и в ближайшее время сформируем позицию, как поступать дальше».

Напомним,19 апреля премьер России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что правительство вернется к рассмотрению опроса индексации пенсий для работающих пенсионеров.