Цифровых детских имен не будет: Госдума приняла соответствующий закон

Государственная дума приняла в третьем (окончательном) чтении закон, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.



Принятый закон определяет, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование "цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы". В процессе рассмотрения законопроекта из него был удален запрет использовать аббревиатуры и сокращения, потому что некоторые подобные имена уже прочно вошли в обиход.



При разных фамилиях родителей ребенку может быть присвоена фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия. Последовательность фамилий в двойной фамилии может быть любой, двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. Устанавливается, что у полнородных братьев и сестер последовательность фамилий в двойной фамилии должна быть одинаковая.



В настоящее время при разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.