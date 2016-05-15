Клерк.Ру
 

Цифровых детских имен не будет: Госдума приняла соответствующий закон

21.04.17 15:28
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Государственная дума приняла в третьем (окончательном) чтении закон, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.

Принятый закон определяет, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование "цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы". В процессе рассмотрения законопроекта из него был удален запрет использовать аббревиатуры и сокращения, потому что некоторые подобные имена уже прочно вошли в обиход.

При разных фамилиях родителей ребенку может быть присвоена фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия. Последовательность фамилий в двойной фамилии может быть любой, двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. Устанавливается, что у полнородных братьев и сестер последовательность фамилий в двойной фамилии должна быть одинаковая.

В настоящее время при разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Аноним
, Воронеж

Над.К, Вы писали:

Ну вот, дитятко с именем БОЧ РВФ 260602 так и останется незарегистрированным ))

 Не имея возможности, отчасти по причине, что не ставил перед собой такой цели, полностью читать  все Ваши комментарии, тем не менее полагаю их заслуживающими внимания даже в случаях оспоримости отдельных из  Ваших выводов. Очередной иллюстрацией Вашей многосторонней осведомленности в смежных для  профиля Ваших профессиональных интересов, в частности, о физических лицах как участниках гражданского оборота, стало напоминание Вами  о давнем  судебном казусе, как помнится мне, дошедшем до ЕСПЧ, о имени ребенка.Мой глубокий респект Вам!  

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