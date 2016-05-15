Мошенники предлагают калининградским пенсионерам оформить «Общий документ ОПС»

На «горячую линию» Отделения ПФР по Калининградской области стали поступать звонки с обращениями граждан, сообщающих о людях, которые ходят по домам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда. Мошенники интересуются у доверчивых граждан, приходят ли им по почте справки о состоянии индивидуального лицевого счета и получил ли гражданин «новый» документ, именуемый «Общий документ ОПС».

Они предъявляют пенсионерам удостоверение с цветным логотипом ПФР, а взамен просят показать СНИЛС.

Получив номер ИЛС, названные сотрудники ПФР, якобы, сверяют данные со своей базой данных и только после этого сообщают гражданину, о том, что тот имеет право получить «Общий документ ОПС». Однако где, как, а главное, зачем не сообщают.

В связи с этим, региональное отделение ПФР информирует, что справки о состоянии ИЛС территориальными органами ПФР не рассылаются с начала 2013 года, и никакого «Общего документа ОПС» не существует. Любая работа с населением производится сотрудниками ПФР только в клиентских службах, а не по телефону или на дому.