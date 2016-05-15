Госдума отклонила «закон Ротенберга»

Госдума отклонила так называемый закон Ротенберга — о компенсациях из бюджета за неправосудные решения иностранных судов

Об этом сообщил корреспондент РБК. Законопроект о компенсациях за решения иностранных судов был внесен вскоре после обострения отношений между Россией и Украиной. Депутаты не исключали, что он может пригодиться в случаях незаконного ареста имущества российского бизнеса на Украине.



Его целью была защита прав российских граждан, пострадавших от неправосудных решений иностранных судов. Инициатива также была направлена на защиту имущества России, находящегося на иностранной территории. Предполагалось, что граждане России, пострадавшие от несправедливых решений иностранных судов, смогут претендовать на компенсацию ущерба из федерального бюджета. В то же время российские власти получали право требовать возмещения понесенных убытков с государств, суды которых вынесли неправосудные решения.



Внесение законопроекта в Думу совпало по времени с арестом в Италии имущества миллиардера Аркадия Ротенберга на сумму около €30 млн. Авторы документа — депутаты-единороссы — подтверждали журналистам, что в случае принятия закона Ротенберг наряду с другими гражданами России сможет претендовать на компенсацию из федерального бюджета.



Законопроект был одобрен в Госдуме в первом чтении 8 октября. Тогда за закон проголосовали 233 депутата, против — 202. Думская оппозиция назвала законопроект «аттракционом щедрости», отметив, что в бюджете нет денег на эти компенсации.



Верховный и Высший арбитражный суд также раскритиковали законопроект еще перед первым чтением, сообщал «Коммерсантъ». Зампредседателя Верховного суда Василий Нечаев, который выступил автором отзыва, тогда отмечал, что суд считает «недопустимым перекладывать на налогоплательщиков риски отдельных организаций и граждан, в отношении которых приняты решения иностранными судами, в том числе в случаях, когда они сами инициировали разбирательство иностранным судом».



Заместитель председателя Высшего арбитражного суда Татьяна Андреева напомнила, что похожий законопроект был внесен в марте 2013 года депутатом от «Единой России» Михаилом Старшиновым. Тогда ВАС в своем отзыве указывал, что в отношениях между государствами «действуют нормы международного права и предъявление имущественных требований одним государством другому на основании законодательства одного из них не согласуется с принципами международного права»



При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты пришли к выводу «об отсутствии необходимости» внесения предлагаемых изменений в законодательство: необходимые для защиты интересов граждан и государства нормы уже предусмотрены, сообщил профильный комитет. В то же время выплата компенсации россиянам, пострадавшим от решений зарубежных судов, повлечет дополнительные расходы федерального бюджета, сказано в заключении комитета.