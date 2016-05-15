Налоговый маневр может не состояться

Правительство может отказаться от изменения налогов, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Проект налогового маневра «22/22», подразумевающий снижение ставки страховых взносов с одновременным повышением ставки налога на добавленную стоимость, вызвал критику бизнеса.

Об этом напомнил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе своего выступление на коллегии Минэкономразвития, передает корреспондент РБК.



«Когда был представлен этот налоговый маневр «22/22», мы услышали на съезде РСПП — крупнейших предпринимателей: что вы, не меняйте ничего, у нас очень хорошая налоговая система, мы к ней так привыкли, и самое большое достижение будет, если вы все оставите как есть», — рассказал Шувалов.

Первый вице-премьер отметил, что основная дискуссия пока еще впереди, но одним из вариантов развития события может стать отказ от изменения налогов.

«Если мы действительно поймем, что для экономического роста можно и нужно будет обойтись тем совокупным налоговым предложением, которое есть сейчас... может быть, это будет и один из [вариантов]», — добавил чиновник.



Шувалов похвалил Минэкономразвития за то, что маневр был предложен «не путем слива [в СМИ]», а через правительство. При этом он отметил, что трехлетний план по бюджету «достаточно жесткий».



«Уже несколько лет подряд, когда правительство приступает к обсуждению прогноза, у нас есть одна такая хитрость: мы расходы считаем по базовому сценарию, а хотим, чтобы итоги были по оптимистичному сценарию», — заметил Шувалов, добавив, что «часто это сделать сложно, иногда невозможно».



Обсуждение налогового маневра «22/22» продолжается уже несколько месяцев. В середине марта 2017 года министр финансов Антон Силуанов предложил повысить НДС до 22% и вместе с этим снизить страховые взносы до того же уровня. Он заявил, что взносы нужно понизить, чтобы уменьшить теневой сектор в экономике. По расчетам Минфина, увеличение НДС приведет к разовому «вкладу в инфляцию» на уровне 2%.