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Оформление паспортов сделок по экспортным контрактам могут отменить

24.04.17 14:32

ЦБ РФ намерен снять необходимость оформления паспортов сделок по экспортным контрактам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе коллегии Минэкономразвития, передает "Интерфакс".

Гендиректор ООО "Сплат-косметика" Евгений Демин в рамках пленарной дискуссии на коллегии предложил снять с экспортёров ответственность за формирование паспорта сделки и передать это в автоматический формат банкам, обслуживающим сделку. "Все понимают, что этот реестр можно сформировать фактически автоматически, и банк, и регулятор могут это контролировать. А для нас это огромное количество лишних операций, издержек", - сказал он.

"Звучало предложение максимально увеличить порог сделки, по которой не оформляется паспорт. Но мы решили снять необходимость оформления паспортов сделок по экспортным контрактам, оставить их по импортным. Думаю, в ближайшее время примем это решение, чтобы стимулировать экспорт", - заявила Набиуллина.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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