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Глава Минприроды оценил поступления от экологического сбора с начала года в 899 млн рублей

24.04.17 16:32

С начала года в бюджет поступило 899 млн рублей экологического сбора, заявил глава Минприроды Сергей Донской, выступая на коллегии «Об итогах работы Минприроды России в 2016 году и задачах на 2017 год».

«В текущем году впервые уплачивается экологический сбор. На сегодняшний день в счет уплаты экосбора поступило 899 млн рублей», — передает слова Донского агентство RNS.

Ранее сообщалось, что Минприроды в 2017 году планирует получить экологический сбор в объеме 6 млрд рублей. Донской тогда отмечал, что эти средства будут направлены на субсидии пилотным регионам.

По словам министра, 12 регионов подтвердили готовность в 2017 году начать работать на основе новой системы регулирования. Новая система предполагает формирование в регионах схемы оборота твердых коммунальных отходов. В регионах должны разработать генеральные схемы и выбрать регионального оператора.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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