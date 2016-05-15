Глава Минприроды оценил поступления от экологического сбора с начала года в 899 млн рублей

С начала года в бюджет поступило 899 млн рублей экологического сбора, заявил глава Минприроды Сергей Донской, выступая на коллегии «Об итогах работы Минприроды России в 2016 году и задачах на 2017 год».



«В текущем году впервые уплачивается экологический сбор. На сегодняшний день в счет уплаты экосбора поступило 899 млн рублей», — передает слова Донского агентство RNS.



Ранее сообщалось, что Минприроды в 2017 году планирует получить экологический сбор в объеме 6 млрд рублей. Донской тогда отмечал, что эти средства будут направлены на субсидии пилотным регионам.



По словам министра, 12 регионов подтвердили готовность в 2017 году начать работать на основе новой системы регулирования. Новая система предполагает формирование в регионах схемы оборота твердых коммунальных отходов. В регионах должны разработать генеральные схемы и выбрать регионального оператора.