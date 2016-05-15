Грядут майские праздники

Государственная инспекция труда в Новгородской области напоминает: в мае россиян ожидает череда выходных и праздничных дней.

Начавшаяся трудовая неделя завершится трехдневными выходными: суббота и воскресенье 29 и 30 апреля, и понедельник 1 мая - Праздник весны и труда.

В конце следующей недели, на День победы будут четырехдневные выходные - суббота 6 мая, воскресенье 7 мая, понедельник 8 мая, вторник 9 мая.

8 мая будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января.

Сокращенных предпраздничных рабочих дней в мае не будет.