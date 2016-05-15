С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа

С завтрашнего дня в отделениях ВТБ 24 и Сбербанка начнется продажа облигаций федерального займа для физических лиц, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Населению будет предложено 15 млн. облигаций номиналом по 1000 рублей.

Купонная ставка: по первому купону – 7,50% годовых; по второму купону – 8,00% годовых; по третьему купону – 8,50% годовых; по четвертому купону – 9,00% годовых; по пятому купону – 10,00% годовых; по шестому купону – 10,50% годовых. Дата погашения облигаций: 29 апреля 2020 г.

Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физическим лицом – 30 штук.

Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физическое лицо – 15 000 штук.