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Треть сгущенного молока в России оказалась поддельной

25.04.17 13:29

Треть продающегося в РФ сгущенного молока оказалась поддельной и должна называться сгущенным продуктом, говорится в материалах исследования Роскачества.

Организация проверила 27 торговых марок продукции "сгущенное молоко цельное", пишет РИА Новости. Такая маркировка не допускает использование ни растительных жиров, ни искусственных загустителей и добавок при ее производстве жирностью 8,5% по всей России. Исследованные образцы были произведены в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Орловской и Смоленской областях, Республике Башкирия и Краснодарском крае, а также несколько образцов из Белоруссии.

"В настоящем сгущенном молоке может быть только молоко и сахар. Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт, который может называться "Сгущенка", "Варенка", "Сгущеночка", но только не "Сгущенное молоко". Однако, как показало исследование, в 10 случаях якобы "гостированное" сгущенное молоко оказалось скорее сгущенкой, не дотягивающей до заявленного ГОСТа", — говорится в сообщении Роскачества.

Отмечается, что в четырех образцах продукции был обнаружен крахмал, а девять образцов были изготовлены не по ГОСТу, а "путем рекомбинирования (доведение до нужной массовой доли сухих веществ, жира, белка, углеводов не сгущением цельного молока, а путем смешивания сухого обезжиренного молока, сливочного масла и сахара) с использованием сухого обезжиренного молока и сыворотки. В двух продуктах выявлены несоответствия заявленному ГОСТу по показателю вязкости, еще в двух — по содержанию сахарозы, в пяти обнаружено повышенное содержание влаги, добавляют в организации.

В то же время распространенный потребительский миф о повсеместной фальсификации молочных продуктов пальмовым маслом в ходе анализа не подтвердился. Результаты исследования подтвердили также полную безопасность сгущенного молока — ни в одном образце не выявлено микотоксинов или антибиотиков. Соответствующим оказалось и качество тары во всех образцах, отмечают в Роскачестве.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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