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Чистая прибыль «Почты России» в 2016 году выросла на 10%

25.04.17 14:32
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Чистая прибыль «Почты России» по итогам 2016 года составила 1,734 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2015 году.

Об этом говорится в презентации годовых результатов, пишет РБК. Выручка «Почты России» от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7%, до 164,8 млрд руб.
 

«Почте России удается не только выходить в прибыль, но и значительно наращивать ее, несмотря на отсутствие дотаций со стороны государства последние два года. С 2013 года мы добились роста выручки и производительности труда на 24%, совокупная чистая прибыль за последние четыре года составила 4,6 млрд руб., налоги в бюджет — 165 млрд руб., а выплаты дивидендов государству — 913 млн руб.», — отметил гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов.
 

Он подчеркнул, что положительных результатов удалось достичь, несмотря на сохранение статуса ФГУП (законопроект об акционировании предприятия не принят с 2014 года), прекращение с 2015 года компенсаций от государства на покрытие убытков от оказания социально-значимых услуг, а также отсутствие защищенного сегмента в виде рассылок от госорганов, предусмотренного новым законом «О почтовой связи» (не принят с 2014 года).

В 2016 году доходы «Почты России» увеличились по ключевым направлениям бизнеса. Выручка от почтового бизнеса выросла на 9%, до 76 млрд руб., посылочного — на 36,1%, до 40,6 млрд руб.

Инфраструктурный платеж от Почта Банка составил 750 млн руб. Банк был создан в 2016 году совместно с Группой ВТБ. За это время было открыто более 6,7 тыс. окон предоставления услуг в 5,69 тыс. почтовых отделений. При этом выручка от финансовых услуг самой «Почты России» снизилась на 1,8%, до 46,5 млрд руб.

За последние четыре года, при сохранении общей численности сотрудников Почты России, на повышение заработной платы было направлено 22 млрд руб., из них в 2016 году — 8,3 млрд руб. В результате с 2013 года средняя зарплата выросла на 25,4% — с 16,7 тыс. до 20,9 тыс. руб. в месяц в 2016 году. Как подчеркнул представитель предприятия, коллектив «Почты России» постепенно молодеет, средний возраст сотрудников сократился с 52 лет в 2013 году до 41 года в 2016-м.

В 2016 году «Почта России» обработала 225 млн международных отправлений с товарными вложениями, что почти в два раза больше, чем в 2015 году и более чем в десять раз превышает показатель 2012 года. В 30 раз по сравнению с 2013 годом вырос среднесуточный объем обработки международных отправлений (с 50 тыс. во время коллапса 2012–2013 годов до 1,5 млн в пиковый период 2016 года).

В 2016 году доля «Почты России» на посылочном рынке (CEP) выросла на 11 процентных пунктов, до 62%, а на рынке письменной корреспонденции — на 3 п.п., до 86%.

Как отметил представитель «Почты России», предприятие «находится в высокой степени готовности к началу акционирования». В частности, более 90% имущественного комплекса зарегистрировано в собственность России и закреплено за «Почтой России». В начале 2013 года этот показатель составлял около 20% от всех объектов, выявленных на сегодняшний день.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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, Москва
ну-ну.
Прокуратура по итогам проверки «Почты России» направила в Следственный комитет материалы о возможных злоупотреблениях при начислении премий топ-менеджерам компании. Об этом пишет в среду, 22 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о периоде, когда глава «Почты России» Дмитрий Страшнов дважды выпускал распоряжения о премировании своих заместителей — на 89,5 миллионов рублей по итогам 2014 года и на 179,5 миллионов по итогам 2015-го.

В компании это обосновывалось тем, что она показала чистую прибыль в течение этих двух годов (1,253 и 1,578 миллиарда рублей соответственно). Однако в прокуратуре утверждают, что выплаты осуществлялись в нарушении порядка, ранее утвержденного самим Страшновым. Он предусматривает премирование руководителей только в случае достижения ими установленных контрольных показателей, что в данном случае, по мнению надзорного ведомства, не было исполнено.

Анализируя статистику, прокуроры пришли к выводу, что в 2014 году продажи «Почты России» упали, что дало убыток в 4 миллиарда рублей. В 2015 году они выросли на 6 процентов, однако это произошло одновременно с ростом тарифов в среднем на 11,4 процента. В надзорном ведомстве заключили, что чистая прибыль, показанная компанией в 2014 и 2015 годах, образовалась исключительно благодаря целевому финансированию из федерального бюджета, которое за эти годы составило 6,462 миллиарда рублей.

На основании этого прокуратура направила в Следственный комитет материалы о возбуждении в отношении Страшнова уголовного дела по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»;).

Это уже вторая попытка начать уголовное преследование главы «Почты России» по этой статье. В ноябре 2016 года ведомство уже направляло в СКР сведения о незаконном, с его точки зрения, начислении гендиректору премии в размере 95 миллионов рублей. Материалы находятся у следователей, однако процессуального решения по ним до сих пор не принято.
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