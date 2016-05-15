Чистая прибыль «Почты России» в 2016 году выросла на 10%

Чистая прибыль «Почты России» по итогам 2016 года составила 1,734 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2015 году.

Об этом говорится в презентации годовых результатов, пишет РБК. Выручка «Почты России» от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7%, до 164,8 млрд руб.



«Почте России удается не только выходить в прибыль, но и значительно наращивать ее, несмотря на отсутствие дотаций со стороны государства последние два года. С 2013 года мы добились роста выручки и производительности труда на 24%, совокупная чистая прибыль за последние четыре года составила 4,6 млрд руб., налоги в бюджет — 165 млрд руб., а выплаты дивидендов государству — 913 млн руб.», — отметил гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов.



Он подчеркнул, что положительных результатов удалось достичь, несмотря на сохранение статуса ФГУП (законопроект об акционировании предприятия не принят с 2014 года), прекращение с 2015 года компенсаций от государства на покрытие убытков от оказания социально-значимых услуг, а также отсутствие защищенного сегмента в виде рассылок от госорганов, предусмотренного новым законом «О почтовой связи» (не принят с 2014 года).

В 2016 году доходы «Почты России» увеличились по ключевым направлениям бизнеса. Выручка от почтового бизнеса выросла на 9%, до 76 млрд руб., посылочного — на 36,1%, до 40,6 млрд руб.



Инфраструктурный платеж от Почта Банка составил 750 млн руб. Банк был создан в 2016 году совместно с Группой ВТБ. За это время было открыто более 6,7 тыс. окон предоставления услуг в 5,69 тыс. почтовых отделений. При этом выручка от финансовых услуг самой «Почты России» снизилась на 1,8%, до 46,5 млрд руб.



За последние четыре года, при сохранении общей численности сотрудников Почты России, на повышение заработной платы было направлено 22 млрд руб., из них в 2016 году — 8,3 млрд руб. В результате с 2013 года средняя зарплата выросла на 25,4% — с 16,7 тыс. до 20,9 тыс. руб. в месяц в 2016 году. Как подчеркнул представитель предприятия, коллектив «Почты России» постепенно молодеет, средний возраст сотрудников сократился с 52 лет в 2013 году до 41 года в 2016-м.



В 2016 году «Почта России» обработала 225 млн международных отправлений с товарными вложениями, что почти в два раза больше, чем в 2015 году и более чем в десять раз превышает показатель 2012 года. В 30 раз по сравнению с 2013 годом вырос среднесуточный объем обработки международных отправлений (с 50 тыс. во время коллапса 2012–2013 годов до 1,5 млн в пиковый период 2016 года).



В 2016 году доля «Почты России» на посылочном рынке (CEP) выросла на 11 процентных пунктов, до 62%, а на рынке письменной корреспонденции — на 3 п.п., до 86%.



Как отметил представитель «Почты России», предприятие «находится в высокой степени готовности к началу акционирования». В частности, более 90% имущественного комплекса зарегистрировано в собственность России и закреплено за «Почтой России». В начале 2013 года этот показатель составлял около 20% от всех объектов, выявленных на сегодняшний день.