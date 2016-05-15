Производители сгущенки ответили на претензии к качеству продукта

Производители сгущенного молока не согласились с выводом «Роскачества» о том, что их продукция не соответствует ГОСТу, поскольку помимо молока и сахара в ней присутствуют и другие добавки (крахмал, растительные жиры).

Так, начальник лаборатории компании «Белгородские молочные продукты» (выпускает сгущенное молоко под марками «Белгородские молочные продукты» и «Сладеж») Елена Коновалова заявила РБК, что результаты на основании выбранной «Роскачеством» методики «не являются корректными».



По словам Коноваловой, «Роскачество» проводило свои испытания в соответствии с ГОСТ Р 54760-2011 «Продукты молочные составные и продукты детского питания на молочной основе», тогда как выпускаемая компанией продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 29248-91 «Консервы молочные. Йодометрический метод определения сахаров».

В «Белгородских молочных продуктах» рассказали, что провели исследование в своей производственной лаборатории и в независимой аккредитованной лаборатории и отправили полученные результаты в «Роскачество».



ООО «Эрконпродукт», у которого «Роскачество» признало не соответствующим регламенту сразу три марки сгущенки («Молочная страна «Халяль», «Любимая классика» и «Наша семья»), также не согласилось с выводами «Роскачества». Директор департамента маркетинга Владимир Стегний рассказал РБК, что на 99% такой результат является ошибкой. Там пообещали провести собственную экспертизу, а затем и исследование в независимой лаборатории.



О намерении провести служебное расследование по итогам отчета «Роскачества» заявил РБК директор по потребительскому качеству группы компаний «Ренна» Ольга Степанова. У этой компании сгущенное молоко «Коровка из Кореновки» было признано товаром повышенного качества, а «Советское» — не соответствующим ГОСТу. «Будем проводить служебное расследование, чтобы проверить возможные отклонения. Пока в показателях опубликованных протоколов не нашли информацию о несоответствии», — сказала Степанова.



Основатель и владелец торговых сетей «Избенка» и «ВкусВилл» Андрей Кривенко напомнил РБК, что год назад «Роскачество» проводило исследование подсолнечного масла. «Лаборатория, с которой мы сотрудничаем, доказала, что их метод неверный. Сейчас будем поступать также», — рассказал Кривенко.



В пресс-службе ООО «Метро Кэш энд Кэрри» РБК рассказали, что продукция, которую «Роскачество» назвало не соответствующей ГОСТу, была снята с реализации. «Образцы были направлены в аккредитованную независимую лабораторию. Нарушений и отклонений от установленных норм не выявлено», — сказал собеседник РБК.

«Роскачество» сообщило, что всего проверило 27 популярных образцов цельного сгущенного молока с сахаром. Как говорится в опубликованном на сайте организации отчете, опережающим стандартам соответствуют два образца, а 12 образцов продукции не соответствуют требованиям ГОСТа.

В организации сообщили, что наиболее частым нарушением стандарта стало снижение общей доли белка за счет добавления побочных продуктов переработки молока, что приводит к удешевлению продукта.