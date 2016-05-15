Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания пенсионера.

Об этом напомнили в московском отделении ПФР, уточнив, что величина ПМП в Москве в 2017 году составляет 11 561 руб. Данный размер минимальной пенсии установлен для тех пенсионеров - москвичей, кто зарегистрирован по месту пребывания \ по месту жительства в Москве в общей сложности менее 10 лет.

Доплата к пенсии до величины городского социального стандарта устанавливается неработающим пенсионерам и отдельным категориям работающих пенсионеров и инвалидов, зарегистрированным по месту жительства в Москве и имеющим продолжительность такой регистрации не менее 10 лет в общей сложности (включая время проживания на присоединенной к Москве территории). В 2017 году размер городского социального стандарта составляет 14 500 рублей.