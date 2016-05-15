ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше

Уровень счастья жителей России достиг 85%, что стало максимальным показателем за все годы измерений, сообщил ВЦИОМ.

Этот процент высок во всех социально-демографических группах, однако социологи отмечают, что молодежь (95% среди 18-24-летних) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (94%) более оптимистичны, в сравнении с людьми преклонного возраста (82% среди 60-летних и старше) и жалующимися на свое материальное положение (63%).

Самым значимым фактором для счастья, как и годом ранее, стала семья. Сейчас счастливыми благодаря семье себя чувствуют 32% респондентов, годом ранее их было 20%. Еще 19% счастливы, потому что у них есть дети. Хорошее самочувствие, как свое, так и близких, радует 21% жителей России (в 2016 году — 13%).



Несчастными люди чувствуют себя, в первую очередь, из-за материальных трудностей, такой ответ дали 9%, задержки заработной платы делают несчастными 6% людей, еще 6% людей несчастны из-за состояния здоровья, 6% расстраивает положение дел в стране, а 4% — безработица.

«В условиях, когда давление неблагоприятных обстоятельств оказывается затяжным, общественное сознание готово жадно впитывать любые позитивные новости. В последние месяцы их было немало: наметившийся рост промышленного производства и ВВП в целом, укрепление рубля (общество воспринимает его как свидетельство экономического роста), стремительный спад напряжённости вокруг Сирии и Северной Кореи и т.п. Все эти факторы стимулируют эмоциональный подъём. Вместе с тем, не стоит забывать, что основными «генераторами» счастья продолжают оставаться факторы личной жизни. Это говорит о том, что люди продолжают уходить во «внутренний мир» семьи, в меру сил отвлекаясь от проблем «внешнего мира», которые продолжают восприниматься ими как весьма болезненные», - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.