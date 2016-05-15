Клерк.Ру
 

4,5 млн российских семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

26.04.17 15:29

Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Такие данные приводит ПФР.

Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования материнского капитала –– почти 92% заявлений.

Помимо этого ПФР принял 400 тыс. заявок на обучение детей и 3,4 тыс. заявок на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 57 заявлений.

За 10 лет действия программы материнского капитала количество российских семей, получивших материнский сертификат, составляет почти 7,8 млн. 56% семей уже полностью распорядились его средствами.

Напомним, размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Минтруд предлагает ужесточить контроль за расходованием маткапитала на приобретение жилья
 
Бухгалтерские новости
 
Срок перечисления материнского капитала сократили до 10 дней
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения114
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
15:16
Аноним прокомментировал материал «С завтрашнего дня заполняем платежки по-новому: построчный гид»
15:16
Клерк
Varvara22 прокомментировал материал «Для получения льготы по налогу на имущество физлиц ИП должны предоставить заявление»
15:07
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:37
Аноним прокомментировал материал «Владимир Рыжков, политик»
14:23
Аноним прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:19
Аноним прокомментировал материал «Деофшоризация, КИК и обмен налоговой информацией: как жить в 2017-ом, если в кармане затерялась иностранная компания»
14:09
Клерк
elena.noxa прокомментировал материал «ФНС России проводит семинар по электронным услугам в Сингапуре»
14:07
Клерк
irochka007 прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
14:05
Клерк
Promsvyazbank прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
14:05
Аноним прокомментировал материал «С какими трудностями сталкиваются бухгалтеры из-за переходного периода по страховым взносам в отчетности за I квартал 2017 года»
13:58
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:57
Аноним прокомментировал материал «В правительстве поддержали взимание курортного сбора по всех приезжих»
13:56
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
13:48
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
13:45
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
13:33
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
13:27
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:21
Клерк
msneg прокомментировал материал «Какие модели жизненного цикла бизнеса важно знать директору»
13:16
Клерк
yante прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:08
Аноним прокомментировал материал «С какими трудностями сталкиваются бухгалтеры из-за переходного периода по страховым взносам в отчетности за I квартал 2017 года»
13:03
Аноним прокомментировал материал «С 26 апреля физлица смогут купить облигации федерального займа»
13:00
Аноним прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
13:00
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
12:51
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ВЦИОМ: россияне счастливы, как никогда раньше»
12:51
Клерк
Vadimello прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:42
Аноним прокомментировал материал «Шесть причин сменить банк для расчетно-кассового обслуживания»
12:37
Клерк
varo прокомментировал материал «Какие модели жизненного цикла бизнеса важно знать директору»
12:33
Аноним прокомментировал материал «26% россиян считают, что можно не платить налоги, если есть возможность уклониться»
12:22
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
12:16
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не принимает расчет по страховым взносам из-за отсутствия ИНН сотрудника»
12:10
Клерк
Safra прокомментировал материал «87% бухгалтеров столкнулись с отказом в приемке расчета по страховым взносам»
11:59
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
11:58
Клерк
Женская логика прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
11:52
еще
 