4,5 млн российских семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. Такие данные приводит ПФР.

Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования материнского капитала –– почти 92% заявлений.

Помимо этого ПФР принял 400 тыс. заявок на обучение детей и 3,4 тыс. заявок на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 57 заявлений.

За 10 лет действия программы материнского капитала количество российских семей, получивших материнский сертификат, составляет почти 7,8 млн. 56% семей уже полностью распорядились его средствами.

Напомним, размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.