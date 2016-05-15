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Стали известны возможные сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей

26.04.17 16:32

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей могут быть выпущены в октябре 2017 года, купюра к Чемпионату мира по футболу в России - в марте 2018 года, сообщил журналистам источник, знакомый с планами ЦБ РФ.

ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, однако деталей пока официально не раскрывал.

По итогам всероссийского голосования победителями конкурса по выбору символов новых купюр были признаны Дальний Восток и Севастополь. Планируется, что на купюре номиналом 2000 рублей будут изображены символы Дальнего Востока, номиналом 200 рублей - Севастополя. Новые банкноты должны были поступить в обращение в конце 2017 года. Предполагается, что банкноты в 200 рублей будут обработаны специальным составом для увеличения срока их службы, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что памятная банкнота, посвященную Чемпионату мира по футболу 2018 года в России, может быть выпущена в первом квартале 2018 года. Купюра может быть пластиковой.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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ЦБ РФ планирует выпустить первую пластиковую банкноту в 2017 году
 
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