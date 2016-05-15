Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения

Президент и председатель правления Сбербанка купил первый выпуск облигаций федерального займа для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. Таким образом, он сдерждал данное ранее обещание.

По состоянию на 15 часов вчерашнего дня около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н объемом 487 млн руб. по номиналу.

Вчера Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н».

Номинал одной бумаги — 1 тыс. руб. Минимальная сумма вложений в ОФЗ составляет 30 тыс. руб, а максимальная — 15 млн руб.



