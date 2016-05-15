Клерк.Ру
 

28 апреля - Всемирный день охраны труда

27.04.17 12:07

ГИТ в Челябинской области напоминает: 28 апреля отмечается праздник - Всемирный день охраны труда. В 2017 году он проходит 15-й раз.

По решению МОТ Всемирный день охраны труда отмечается во многих странах мира с 2003 года. МОТ объявила тему Всемирного дня охраны труда 2017 года: «Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда: Укрепление основ культуры профилактики».

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.

Гострудинспекция предупреждает, что мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, не ограничиваться только одним днем в году. Согласно российскому трудовому законодательству, работодатель обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом рабочем месте, осуществлять за ними контроль, а также следить за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. В противном случае работодатель может нести ответственность вплоть до уголовной.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Рубрики
еще
»
Мнения111
Аноним прокомментировал материал «6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года: образцы заполнения»
16:48
Клерк
Кинзер прокомментировал материал «Как компании защитить свою деловую репутацию»
16:45
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
16:42
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
16:30
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Пени по налогам: проверьте свои расчеты и даты уплаты»
16:16
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
16:10
Клерк
Невоспитанная прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
16:06
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
16:02
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
15:56
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
15:26
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
15:20
Аноним прокомментировал материал «Минтруд готов обсудить индексацию пенсий работающим пенсионерам со всеми ведомствами»
15:12
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
15:08
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
15:04
Аноним прокомментировал материал «Ежемесячная компенсация в размере 50 рублей в отпуске по уходу за ребенком»
15:03
Аноним прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
14:58
user
Olgabsh прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
14:43
Клерк
Лидия Анатольевна прокомментировал материал «ФНС не может самостоятельно исправить неверное сальдо по взносам, переданное ПФР и ФСС»
14:09
Клерк
Сороконожка прокомментировал материал «Минфин пояснил вопрос зачета переплаченных взносов в счет недоимки за период до 2017 года»
14:07
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
13:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
13:26
Аноним прокомментировал материал «К камеральной проверке 6-НДФЛ будь готов!»
13:24
Аноним прокомментировал материал «3-НДФЛ Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (КНД-1151020)»
13:23
Аноним прокомментировал материал «Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам»
13:07
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
12:52
Клерк
Iren прокомментировал материал «Производители сгущенки ответили на претензии к качеству продукта»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
12:39
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:38
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
12:37
Аноним прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:33
Аноним прокомментировал материал «Индексировать пенсии будут с первого месяца после увольнения»
12:30
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «Как правильно организовать движение денег внутри группы компаний. Нюансы и решения от экспертов»
12:23
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей»
12:22
Аноним прокомментировал материал «Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль»
12:22
еще
 