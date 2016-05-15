28 апреля - Всемирный день охраны труда

ГИТ в Челябинской области напоминает: 28 апреля отмечается праздник - Всемирный день охраны труда. В 2017 году он проходит 15-й раз.

По решению МОТ Всемирный день охраны труда отмечается во многих странах мира с 2003 года. МОТ объявила тему Всемирного дня охраны труда 2017 года: «Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда: Укрепление основ культуры профилактики».

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.

Гострудинспекция предупреждает, что мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, не ограничиваться только одним днем в году. Согласно российскому трудовому законодательству, работодатель обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом рабочем месте, осуществлять за ними контроль, а также следить за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. В противном случае работодатель может нести ответственность вплоть до уголовной.