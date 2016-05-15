В Госдуме предложат выплачивать компенсации жильцам сносимых московских хрущевок

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская планирует предложить ко второму чтению законопроекта о реновации поправку, предусматривающую выплаты компенсаций жильцам сносимых пятиэтажек. Об этом сама Хованская сообщила телеканалу «Дождь».



Детали поправки депутат раскрывать отказалась, пишет РБК. Однако суть поправки заключается в том, что владельцы квартир смогут получить равноценную компенсацию в случае, если их не устроит предлагаемый властями вариант для переселения, отмечает телеканал



В заключении, которое глава комитета по ЖКХ подготовила на законопроект о сносе пятиэтажек, отмечается, что собственникам жилых помещений в домах, подлежащих сносу, должно быть предоставлено «право выбора на получение равноценного возмещения за изымаемое жилое помещение либо предоставление другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение»



Справедливым в заключении Хованской называется возмещение «несколько выше рыночной стоимости». Кроме того, собственникам должна быть предоставлена «возможность по выбору из нескольких вариантов при натуральном возмещении», отмечается в заключении к законопроекту.



Хованская входит в рабочую группу, созданную для доработки ко второму чтению законопроекта о сносе пятиэтажек. Все поправки к документу ко второму чтению должны быть внесены до 20 мая. Первое чтение законопроект прошел 20 апреля.