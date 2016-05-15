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В Госдуме предложат выплачивать компенсации жильцам сносимых московских хрущевок

28.04.17 10:28
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Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская планирует предложить ко второму чтению законопроекта о реновации поправку, предусматривающую выплаты компенсаций жильцам сносимых пятиэтажек. Об этом сама Хованская сообщила телеканалу «Дождь».

Детали поправки депутат раскрывать отказалась, пишет РБК. Однако суть поправки заключается в том, что владельцы квартир смогут получить равноценную компенсацию в случае, если их не устроит предлагаемый властями вариант для переселения, отмечает телеканал

В заключении, которое глава комитета по ЖКХ подготовила на законопроект о сносе пятиэтажек, отмечается, что собственникам жилых помещений в домах, подлежащих сносу, должно быть предоставлено «право выбора на получение равноценного возмещения за изымаемое жилое помещение либо предоставление другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение»

Справедливым в заключении Хованской называется возмещение «несколько выше рыночной стоимости». Кроме того, собственникам должна быть предоставлена «возможность по выбору из нескольких вариантов при натуральном возмещении», отмечается в заключении к законопроекту.

Хованская входит в рабочую группу, созданную для доработки ко второму чтению законопроекта о сносе пятиэтажек. Все поправки к документу ко второму чтению должны быть внесены до 20 мая. Первое чтение законопроект прошел 20 апреля.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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