Курс биткойна вырос в четверг до рекордного максимума

Курс биткойна в четверг поднялся до рекордного максимума - $1331, увеличившись на 2,7% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные CoinDesk Bitcoin Price Index.



Криптовалюта подорожала более чем на 30% с начала 2017 года, пишет Интерфакс. И это несмотря на снижение объемов операций с нею в Китае в связи с ужесточением властями страны правил валютного контроля и борьбы с отмыванием денег.



Капитализация рынка 100 криптовалют, отслеживаемых Coin Market Cap - объем доступных для торговли цифровых денежных средств - в четверг увеличилась до рекордных $32,8 млрд.



Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.