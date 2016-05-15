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Собственники нежилой недвижимости в сносимых пятиэтажках смогут получить денежную компенсацию

28.04.17 13:33

В Москве продолжается обсуждение сноса пятиэтажек. Среди тех, кто может серьезно пострадать от предстоящей реновации, это представители малого бизнеса, имеющие в собственности нежилые помещения в сносимых пятиэтажках.

Сегодня мэр Москвы  Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте", сообщил о том, что для собственников нежилых помещений в пятиэтажках в законе будет предусмотрено право выбора: получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых нежилых помещений.

Кроме того, Собяниным представлено еще несколько планируемых поправок в законопроект о реновации.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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