Роструд: число нарушений по охране труда снизилось на треть

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Рострудом в 2016 году, было выявлено свыше 478 тысяч нарушений трудового законодательства, из них 72 тысячи по вопросам охраны труда. Причем по сравнению с 2015 годом этот показатель значительно снизился. В 2015 году инспекторами труда было зафиксировано 101,6 тыс. нарушений требований охраны труда.

Как показывает анализ, наибольшее число нарушений в части охраны труда встречается в таких отраслях как обрабатывающее производство, строительство и сельское хозяйство. Тем не менее, во всех вышеперечисленных сферах деятельности наблюдается их снижение. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 40% уменьшилось число нарушений в строительстве, почти в два раза (45%) – на обрабатывающих производствах, на 27% – в сельском хозяйстве.

В 2017 году тенденция к снижению нарушений по охране труда сохраняется, сообщает Роструд. В период с января по март текущего года число выявленных нарушений на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.