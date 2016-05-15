ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию

Отделение ПФР по Республике Ингушетия предупреждает жителей республики, что выплата зарплаты «в конверте» влечет за собой нарушение законодательства, и ущемление права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного возраста.

От размера официальной заработной платы напрямую зависит размер будущей пенсии, поскольку именно оплата труда является основой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Зарплата «в конверте» это не только нежелание работодателей платить налоги, но и добровольный отказ граждан от всех социальных гарантий и обеспеченной старости. Вы рискуете не получить в полном объеме отпускные, оплату листка нетрудоспособности, или кредит в банке.

В региональном отделении фонда призывают жителей республики сообщать о «серых зарплатах». Звонки могут быть анонимными. Все факты, изложенные в отношение того или иного работодателя, принимаются во внимание Отделением ПФР. Специалисты Пенсионного фонда сообщают о проблеме налоговой службе и Государственной инспекции труда.

ПФР призываем всех занять активную позицию в данном вопросе – выбирать работу, где платят «белую» зарплату.