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Президент подписал 1 мая пакет законов

02.05.17 13:32

1 мая Президент РФ Владимир Путин  подписал целый пакет законов. Среди них:

№ 83-ФЗ   "О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (устанавливающие предельный 30-дневный срок оплаты заказчиком поставленных товаров, работ или услуг в рамках госзакупок);

№ 86-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (об электронном листке нетрудоспособности);

№ 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 16-1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О национальной платежной системе" (перевод бюджетников на карты "Мир");

№ 89-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и статью 9 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

№ 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (разделение банков на банки с универсальной и базовой лицензией)

№ 94-ФЗ  "О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (запрет на некоторые детские имена);

№ 96-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора ) и муниципального контроля" и Федеральный закон "Об аудиторской деятельности".

Эти и другие законы можно найти на Официальном интернет-портале правовой информации.

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