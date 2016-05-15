Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Сегодня на сайте Правительства РФ опубликован ряд поручений Дмитрий Медведева, в числе которых поручение проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам.

Поручение адресовано Минтруду, Минфину, Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом. Министерства должны подготовить финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с ПФР в целом.

О результатах следует доложить в Правительство РФ до 24 мая 2017 года.

Напомним, ранее министр труда Максим Топилин сообщал, что это мероприятие (индексация пенсий работающим пенсионерам) обойдется в 170 – 200 млрд. рублей.