Клерк.Ру
 

Число безработных в России за неделю сократилось почти на 1%

02.05.17 14:01

Численность официально зарегистрированных безработных граждан России за неделю с 19 по 26 апреля снизилась на 0,9% и составило 881,8 тыс. человек, сообщает Минтруд.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Тамбовской, Курганской, Магаданской, Ивановской областях, Республике Крым, Чукотском автономном округе и Алтайском крае.

В восьми регионах отмечен рост численности безработных граждан, в том числе в городе Севастополе и Республике Тыва.

В Ненецком автономном округе, Ставропольском и Забайкальском краях численность безработных не изменилась.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
ФНС и Минфин раскритиковали идею уплаты налогов на труд лично гражданами
 
Новости директору
 
Правительство рассчитывает, что в 2017 году безработица не превысит 5%
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
6
Мнения68
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
14:00
Аноним прокомментировал материал «Резерв по сомнительным долгам. Налоговый учет. Применение ПБУ 18/02. Пять примеров»
13:56
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
13:49
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:48
Аноним прокомментировал материал «Получить налоговый вычет можно у работодателя, не заполняя декларацию»
13:47
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
13:30
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Главбух должен ежедневно отчитываться о проделанной работе»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Об условиях поступления в Бузулукский финансово-экономический колледж»
12:32
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
12:21
Клерк
Волков Виктор прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
12:17
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
12:10
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
12:08
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
12:06
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал ««ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку»
12:02
Клерк
svetuochek прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
12:01
Клерк
bestiya7460 прокомментировал материал «В Госдуме предложат выплачивать компенсации жильцам сносимых московских хрущевок»
12:00
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал ««ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку»
11:58
Клерк
yante прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
11:58
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал ««ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку»
11:52
Клерк
frolova lena прокомментировал материал «В состав нулевого расчета по страховым взносам включается раздел 3»
11:44
Аноним прокомментировал материал «Знакомимся с новой формой: расчет по страховым взносам»
11:42
Аноним прокомментировал материал «Пени по налогам: проверьте свои расчеты и даты уплаты»
11:37
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал ««ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку»
11:35
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Минимальная пенсия московских пенсионеров – 11561 рубль»
11:33
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Как правильно исправлять ошибки в бухучете»
11:11
Клерк
msneg прокомментировал материал «Как правильно исправлять ошибки в бухучете»
10:48
Клерк
Свечков прокомментировал материал «Как правильно исправлять ошибки в бухучете»
10:45
Аноним прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
10:32
Аноним прокомментировал материал «ИФНС требует от компании предоставить фото склада их контрагента»
10:19
Аноним прокомментировал материал «ЦБ РФ снизил ключевую ставку»
10:16
Аноним прокомментировал материал «Роструд: число нарушений по охране труда снизилось на треть»
10:15
Аноним прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
10:15
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
10:12
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет получить информацию о деятельности фирмы у бывшей сотрудницы и членов ее семьи»
10:07
Клерк
Волков Виктор прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
10:06
Клерк
Волков Виктор прокомментировал материал «ПФР: выбирая «белую зарплату» сегодня, вы формируете достойную пенсию»
09:59
еще
 