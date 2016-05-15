Число безработных в России за неделю сократилось почти на 1%

Численность официально зарегистрированных безработных граждан России за неделю с 19 по 26 апреля снизилась на 0,9% и составило 881,8 тыс. человек, сообщает Минтруд.



За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Тамбовской, Курганской, Магаданской, Ивановской областях, Республике Крым, Чукотском автономном округе и Алтайском крае.



В восьми регионах отмечен рост численности безработных граждан, в том числе в городе Севастополе и Республике Тыва.



В Ненецком автономном округе, Ставропольском и Забайкальском краях численность безработных не изменилась.