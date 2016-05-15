Итальянская авиакомпания Alitalia запустила процедуру банкротства

Итальянская авиакомпания Alitalia начала процедуру банкротства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.



По данным агентства, процедура началась, после того как сотрудники компании отвергли план по выводу авиаперевозчика из кризиса, который предполагал рекапитализацию в размере €2 млрд, сокращение зарплат и рабочих мест.

Alitalia была основана в 1946 году, пишет РБК. Она является крупнейшим авиаперевозчиком Италии, пятым по величине в Европе.



За начало процедуры банкротства акционерны проголосовали единогласно. Они признали серьезное «экономическое и финансовое положение», в котором оказалась компания, отмечается в заявлении.



В компанию планируется привлечь временную администрацию, которая представит новую стратегию развития. Она, по данным агентства, может предпринять продажу активов, сокращение деятельности и рабочих мест. Если в течение двух лет не удастся вывести компанию из кризиса, будет рассматриваться вопрос о ее ликвидации.