Клерк.Ру
 

2,3 млн. россиян не могут выехать за границу из-за долгов

28.06.17 11:32

По данным ФССП, число невыездных должников последовательно увеличивается. Если два года назад по состоянию на май их было всего 782 тыс., то год назад – уже 2 млн, а сейчас – 2,3 млн., пишут «Известия». По действующему с 2005 года закону, при имеющейся непогашенной задолженности выезжать за границу запрещено.

— Благодаря применению ограничения на выезд к должникам, за четыре месяца 2017 года было взыскано 9,3 млрд рублей, что на 19,2 % превышает сумму, взысканную за 4 месяца 2016 года (7,8 млрд рублей), — рассказали в пресс-службе ФССП. — За четыре месяца 2015 года было взыскано более 5,1 млрд рублей. Таким образом, временное ограничение в праве на выезд за пределы РФ — один из наиболее действенных способов мотивации должников к исполнению своих обязательств.

Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга. По закону должника предупреждают о долгах: по адресу регистрации отправляют почтой письменные уведомления обо всех судебных исках и возбуждении исполнительного производства, а если речь идет о взыскании крупных сумм, то приставы приходят к неплательщику лично. Эксперты советуют до отъезда проверять на сайте ФССП, не занесены ли вы и ваши спутники в невыездной список. Тем не менее, бывают случаи, когда о запрете на выезд становится известно лишь на пограничном контроле или непосредственно накануне отъезда. После того, как должника остановили на границе, ему уже не позволят оперативно оплатить долги через интернет-банк или терминал — выезд неплательщику будет запрещен.

Как указывают в ФССП, процедура снятия ограничения выезда за границу сейчас занимает 10 дней — то есть оплатить долг по исполнительному листу лучше за две недели до вылета.

Впрочем, как отмечают эксперты, должники нашли способ путешествовать, выезжая за границу через Белоруссию или Казахстан.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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