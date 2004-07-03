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Глава Росстата оценил проведение следующей переписи населения в 50 млрд рублей

28.06.17 14:31
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Проведение ближайшей переписи населения потребует финансирования в объеме 50 млрд рублей.

Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов журналистам в среду.

"В закон внесены изменения, теперь мы имеем право собирать данные с помощью интернета, использовать электронные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос в финансировании. (. . .) Надеюсь, что в июле должно как-то разрешиться. Я надеюсь, разрешится в пользу переписи населения, потому что мы должны ее проводить не реже, чем в 10 лет", - сказал Суринов. Методология переписи будет зависеть от объемов финансирования, пишет Интерфакс.

"Мы готовы ко всему. Если наша смета будет поддерживать, мы планируем проводить перепись с использованием планшетов, интернета, машиночитаемых документов", - сказал глава Росстата. Он также подчеркнул, что Росстат не планирует вносить серьезных изменений в переписной лист, который использовался при проведении переписи населения в 2010 году. Однако, по его словам, будут проработаны вопросы, позволяющие корректно оценить миграцию.

"У нас есть определенные обязательства перед нашим коллегами из стран СНГ и Евразийской экономической комиссии, мы должны более подробно задавать вопросы, которые позволят корректно оценить миграцию, в том числе, трудовую", - сказал Суринов. Ранее сообщалось, что следующая всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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