Минпромторг: 50% рыбной продукции фальсифицировано

Минпромторг РФ оценил долю фальсифицированной продукции на рынке молока в 20%, рыбы - до 50%. Министерство также отметило рост спроса на товары с низкими потребительскими качествами на фоне упавшей покупательской способности населения.



"Контрафакт, фальсификат и серый импорт существенно ограничивают целый ряд отраслей нашей экономики. В частности, в легкой промышленности объемы незаконного оборота формируют порядка 35% рынка. В пищепроме фальсификат по молоку оценивается в 20%, а по рыбе доходит до 50%", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации в среду.



По его словам, в автомобильной промышленности и сельхозмашиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем около 30%. Примерно столько же приходится на долю незаконного оборота топлива, пишет Интерфакс. "В деньгах измерить экономический ущерб достаточно сложно, поскольку официальная статистика теневой сектор, как вы понимаете, не учитывает", - сказал Мантуров.



Он привел результаты исследования Высшей школы экономики, согласно которому объем незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках, формирующих 60% розницы, в 2015 году составил 2,5 трлн рублей.



"И без того сложная ситуация обострилась под давлением макроэкономических факторов. На фоне снижения покупательской способности населения увеличился спрос на товары с низкими потребительскими свойствами", - добавил глава Минпромторга. С учетом девальвации рубля это повысило привлекательность производства нелегальной продукции в промышленных объемах.