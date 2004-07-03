Клерк.Ру
 

Минпромторг: 50% рыбной продукции фальсифицировано

28.06.17 15:28
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Минпромторг РФ оценил долю фальсифицированной продукции на рынке молока в 20%, рыбы - до 50%. Министерство также отметило рост спроса на товары с низкими потребительскими качествами на фоне упавшей покупательской способности населения.

"Контрафакт, фальсификат и серый импорт существенно ограничивают целый ряд отраслей нашей экономики. В частности, в легкой промышленности объемы незаконного оборота формируют порядка 35% рынка. В пищепроме фальсификат по молоку оценивается в 20%, а по рыбе доходит до 50%", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации в среду.

По его словам, в автомобильной промышленности и сельхозмашиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем около 30%. Примерно столько же приходится на долю незаконного оборота топлива, пишет Интерфакс. "В деньгах измерить экономический ущерб достаточно сложно, поскольку официальная статистика теневой сектор, как вы понимаете, не учитывает", - сказал Мантуров.

Он привел результаты исследования Высшей школы экономики, согласно которому объем незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках, формирующих 60% розницы, в 2015 году составил 2,5 трлн рублей.

"И без того сложная ситуация обострилась под давлением макроэкономических факторов. На фоне снижения покупательской способности населения увеличился спрос на товары с низкими потребительскими свойствами", - добавил глава Минпромторга. С учетом девальвации рубля это повысило привлекательность производства нелегальной продукции в промышленных объемах.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
Контрафакт, фальсификат и серый импорт существенно ограничивают целый ряд отраслей нашей экономики.

 Можно подумать у нас все, что внутри страны делается, наивысшего качества....

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Аноним
, Москва
Давно покупаю водку по 500 р 5 литров. Качество прекрасное, лучше многих магазинных экземпляров с акцизной маркой. Она, естественно, фальсификат только потому, что с её производства и продажи не заплатили налоги. Качественная и фальсифицированная по тому же признаку быба меня то же устроит.
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Аноним
, Мурманск

Аноним, Вы писали:

А что такое - "фальсификат рыбы"? Это рыба, сделанная не из рыбы? А из чего? Это как, вообще?

 Фальсифицирована рыбная продукция, а вот форель вполне могут продавать по цене семги.

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