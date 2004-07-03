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Московским предпринимателям разрешат вешать вывески между окнами домов

28.06.17 16:32

Москомархитектура подготовила ряд поправок в правила размещения и содержания вывесок. Как пояснили в ведомстве, процедура согласования размещения информационных конструкций максимально упрощена. А в отдельных случаях получать разрешение не потребуется. Тем не менее, Москомархитектуре пришлось подготовить еще ряд поправок, касающихся размещения вывесок, передает "Интерфакс".

"Предпринимателям предоставят возможность размещения настенных информационных конструкций в простенках между окнами помещений. Также предлагается уточнить, что размещение вывесок на крышах строений допускается, если единоличным собственником (правообладателем) здания является организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске. Ранее в постановлении в отношении собственников применялась формулировка "единственный", что являлось не корректным", - пояснили в ведомстве.

Если вывеска будет размещаться на внешних поверхностях торговых и развлекательных центров, кинотеатров, театров и цирков в качестве заявителей будут выступать "лица, осуществляющие управление данными объектами или юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в данных помещениях с разрешения владельца".

Также Москомархитектура предложила изменить список документов для получения госуслуги о согласовании размещения вывески. Например, предпринимателю больше не придется предоставлять документ, подтверждающий имущественные права на весь объект - ее комитет получит от других ведомств. Но при этом заявителю теперь будет необходимо нотариально заверить доверенность на представление интересов физического лица.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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