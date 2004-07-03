В системе "Платон" зарегистрировались почти 300 тыс. перевозчиков

Количество зарегистрированных в госсистеме "Платон" перевозчиков в РФ достигло 293 тысяч, сообщил в среду заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов на совещании в Саратове.

"На территории всей страны действуют 138 центров обслуживания пользователей (системы "Платон"). По состоянию на 15 мая 2017 года, в системе зарегистрированы 293 тысячи перевозчиков, 833,5 тысячи транспортных средств. При этом месячный рост регистрации достигает 18 тысяч транспортных средств", —передает слова Астахова РИА Новости.



Он отметил, что по состоянию на 15 мая 2017 года за счет системы "Платон" в бюджет поступили 25,2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что сборы системы по данным на 15 апреля 2017 года превысили 23,5 миллиарда рублей. Таким образом, за месяц сборы выросли примерно на 7%.