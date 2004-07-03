29 млрд на повышение производительности труда: новый проект Минэкономразвития

Минэкономразвития предложило проект повышения производительности труда в 1,5 раза до 2020 года и оценило стоимость его реализации в 29 млрд руб.

Увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет поручил еще в 2012 г. Владимир Путин, срок поручения истечет в 2018 г., пишет газета "Ведомости".

По словам источника газеты, у программы будет две задачи: повысить производительность труда – один из немногих источников ускорения экономического роста в текущих демографических условиях – и поддержать тех, кого уволят. Большая часть средств пойдет на решение проблемы безработицы.

В 2017 г. в программе будут участвовать пять регионов, в 2018 и 2019 гг. – по 10, новые регионы будут прибавляться и дальше.

В проекте предлагается нанять консультантов по повышению производительности труда (за счет бюджетных денег), скорее всего это будут аудиторы из "Большой четверки". Консультанты будут направлены в отобранные компании для анализа эффективности и предложения кратко-, средне- и долгосрочных мер. Критерии выбора компаний – выручка до 30 млрд руб. и большой потенциал к повышению эффективности.

Эффект от эксперимента почувствуют не только избранные компании, но и остальные, надеется министерство. Для этого будет создан центр компетенций на базе ВЭБа – платформа, на которой будут собирать лучшие практики повышения производительности труда.

Второй этап программы - трудоустройство уволенных сотрудников. На это потребуется около 20 млрд руб. за три года и еще около 10 млрд в 2020 г. – к этому времени проект примет уже масштабный характер. Работодатели, которые нанимают сотрудников, уволенных из отобранных предприятий, получат налоговые преференции – так они смогут компенсировать часть заработной платы нанятых и расходы на их переезд. Речь может идти, например, об отсрочке уплаты налогов в размере социальных взносов, поясняет источник "Ведомостей". Чтобы у уволенных не было стресса, для них придумают новую форму увольнения – просто через перевод на новые предприятия.

«Все будет делаться последовательно: такого, чтобы мы столкнулись со всплеском безработицы из-за эксперимента, не будет, – обещает газете министр экономического развития Максим Орешкин. – Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места».