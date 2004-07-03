Клерк.Ру
 

29 млрд на повышение производительности труда: новый проект Минэкономразвития

29.06.17 13:33
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Минэкономразвития предложило проект повышения производительности труда в 1,5 раза до 2020 года и оценило стоимость его реализации в 29 млрд руб.

Увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет поручил еще в 2012 г. Владимир Путин, срок поручения истечет в 2018 г., пишет газета "Ведомости".

По словам источника газеты, у программы будет две задачи: повысить производительность труда – один из немногих источников ускорения экономического роста в текущих демографических условиях – и поддержать тех, кого уволят. Большая часть средств пойдет на решение проблемы безработицы.

В 2017 г. в программе будут участвовать пять регионов, в 2018 и 2019 гг. – по 10, новые регионы будут прибавляться и дальше.

В проекте предлагается нанять консультантов по повышению производительности труда (за счет бюджетных денег), скорее всего это будут аудиторы из "Большой четверки". Консультанты будут направлены в отобранные компании для анализа эффективности и предложения кратко-, средне- и долгосрочных мер. Критерии выбора компаний – выручка до 30 млрд руб. и большой потенциал к повышению эффективности.

Эффект от эксперимента почувствуют не только избранные компании, но и остальные, надеется министерство. Для этого будет создан центр компетенций на базе ВЭБа – платформа, на которой будут собирать лучшие практики повышения производительности труда.

Второй этап программы - трудоустройство уволенных сотрудников. На это потребуется около 20 млрд руб. за три года и еще около 10 млрд в 2020 г. – к этому времени проект примет уже масштабный характер. Работодатели, которые нанимают сотрудников, уволенных из отобранных предприятий, получат налоговые преференции – так они смогут компенсировать часть заработной платы нанятых и расходы на их переезд. Речь может идти, например, об отсрочке уплаты налогов в размере социальных взносов, поясняет источник "Ведомостей". Чтобы у уволенных не было стресса, для них придумают новую форму увольнения – просто через перевод на новые предприятия.

«Все будет делаться последовательно: такого, чтобы мы столкнулись со всплеском безработицы из-за эксперимента, не будет, – обещает газете министр экономического развития Максим Орешкин. – Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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9 мнений
Клерк
yante
, Новороссийск

Невоспитанная, Вы писали:

А сколько нанятые консультанты (за счет бюджетных денег) "откатят" Минэкономразвития? 

 Вы это реально хотите знать? Но ведь все равно ни вам, ни мне, этого никто не расскажет... :)

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Аноним
Фантасмагория какая-то. Все административные барьеры уже устранены, бюрократия в России уже, по общепризнанному мнению в мире, одна из самых эффективных. Пора учить бизнес эффективности и повышению производительности. 
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Аноним
, Москва
Наверно папа у него в Госплане при Союзе работал, только тогда денег бюджетных на повышение производительности труда не давали. А теперь эксперты высоко оплачевыемые за счет бюджета. А бюджет не за наши отчисления и налоги формируется? Никакой логики, никакого здравого смысла... Грустно...  
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Аноним
, Москва
Мне очень жаль тех работников, которых сначала уволили, а потом быстренько устроили (потому что оплата простоя работника ляжет на плечи работодателя)... как правило к конкуренту, дав самую "хорошую" рекомендацию, и на очень низку зарплату, и непонятную должность....
Очень жаль, что опять "облегчили" карман малому бизнесу и добавили работы бухгалтеру...
Клерк
dresscod
, Москва
"Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места" -  куда мы движемся с такими реформами????   И этих "подсчетчиков" надо тоже содержать. А уволенные может сами позаботятся о себе, они же не "сокращенные", а за не исполненные трудовых обязанностей уволены.
Бизнеса у нас же в стране нет. И коммерсов это типа не касается)) 
Понятно, это то они там себе, новые рабочие места обустраивают!!! 
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