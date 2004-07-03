Бедным не хватает денег на еду и одежду. В России таких 39%

Потребительские возможности россиян после пиковых значений, фиксировавшихся в 2014 году, резко снизились и пока не могут выйти на прежний уровень, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 г. составила 39% (среди людей пенсионного возраста – 54%, среди жителей сельской местности – 46%): в т.ч. 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.

За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 г. (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014 г. (19%).

На уровне минимальных значений, в сравнении с данными майских опросов прошлых лет, находится и доля респондентов, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна (41% в 2017 г., 40% в 2016 г.). Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных (среди 18-24-летних – 25%, среди москвичей и петербуржцев – 33%).