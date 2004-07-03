Клерк.Ру
 

Бедным не хватает денег на еду и одежду. В России таких 39%

29.06.17 14:32
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Потребительские возможности россиян после пиковых значений, фиксировавшихся в 2014 году, резко снизились и пока не могут выйти на прежний уровень, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 г. составила 39% (среди людей пенсионного возраста – 54%, среди жителей сельской местности – 46%): в т.ч. 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.

За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 г. (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014 г. (19%).

На уровне минимальных значений, в сравнении с данными майских опросов прошлых лет, находится и доля респондентов, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна (41% в 2017 г., 40% в 2016 г.). Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных (среди 18-24-летних – 25%, среди москвичей и петербуржцев – 33%).

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7 мнений
Клерк
Gaz_21
, Нальчик
Москвичи и Питерцы живут в отдельном от всей страны аквариуме))) Автору статьи респект за то, что затронул эту тему! но увы все гораздо плачевнее.
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Аноним
, Ростов-на-Дону
Пенсионеры Москвы получают дополнительно деньги к своим пенсиям, а все остальные - насмешку от ПФР и правительства. Зато жены министров где-то гребут миллионы. Не пора ли прекратить это издевательство? Переходите на зарплату министров в зависимости от МРОТ: не более 10, а то и меньше. Посмотрите структуры министерств - раздуты до невозможности и все пишут приказы. Уменьшите их количество, сокращайте чиновников. Будет зарплата маленькая - никто не захочет сидеть в чиновниках. Пора с экологией разобраться: министерство, росприроднадзор и множество других надзоров. В результате, пока Президент не вмешался, никто бы не убрал свалку в Балашихе. А сколько таких свалок по всей России? Мы дышим, пьем воду отравленные. Кому-то нужен русский народ?  
Клерк
hub
, Белебей
В результате, пока Президент не вмешался, никто бы не убрал свалку в Балашихе. А сколько таких свалок по всей России?

 И что в результате получилось из-за решения президента????? Вы хотя бы о последствиях его решения задумывались..... Вместо централизованной свалки, которая хоть как-то контролировалась получиться много мелких, так как мусор который производит Москва никуда не испарился и теперь его начнут сваливать в ближайших к Москве лесах(((((((((((( "Работать на публику легко, а реально работать и решать проблемы сложно и долго...."

Вместо экологической катастрофы местного характера будет экологическая катастрофа региональная.

Клерк
Vetothka

Вернулась только что из самой глубинки Рязанской области, нервный тик достал после поездки. Мало того, что зарплату в 12-15 тыс. они считают уже большой (до чего людей довели - на жкх, хлеб и таблетки попроще хватает, и ладно. а одежду ненужную родственники из крупных городов привезут), так цены в сетевых магазинах на продукты и на лекарства заметно выше, чем у нас в провинциальном городке. Нормального транспорта, чтобы добраться в область в больницу нет. Электрички поотменили, вокзал закрыт. Утром в область идет маршрутка набитая битком. Больного человека довести в ней невозможно. В местной ЦРБ нет целого ряда врачей, лаборатория не делает большинство анализов. Все платно в соседнем городишке. Помрешь, повезут в морг за 80 км, а оттуда хоть на тележке, хоть там оставляй.  Про ЖКХ вообще молчу, тарифы мама не-горюй. И правда, чего-то люди капризные деревенские, что им в деревне не живется..

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Аноним
, Мурманск

Gaz_21, Вы писали:

 Автору статьи респект за то, что затронул эту тему! но увы все гораздо плачевнее.

 Вы посмотрели  сколько опрошенных - 1600 человек, пройдите по ссылке ВЦИОМ. По телефону опрос, ударный труд,  из месяца в месяца 1600, может общество из инвалидов-работников, тоже надо обеспечивать работой. А то скоро на "Кольскую верфь" будет набор до 10 тыс. рабочих мест.

Клерк
Gaz_21
, Нальчик

Аноним, Вы писали:

Gaz_21, Вы писали:

 Автору статьи респект за то, что затронул эту тему! но увы все гораздо плачевнее.

 Вы посмотрели  сколько опрошенных - 1600 человек, пройдите по ссылке ВЦИОМ. По телефону опрос, ударный труд,  из месяца в месяца 1600, может общество из инвалидов-работников, тоже надо обеспечивать работой. А то скоро на "Кольскую верфь" будет набор до 10 тыс. рабочих мест.

 Автор затронул самую больную тему в стране за это респект!!! мнение ВЦИОМ меня мало волнует, реальность вот что меня волнует. В регионах люди получают смешную зарплату на которую еле концы с концами сводят, а в столице и более крупных городах получают в разы больше чем в глубинке. ВОПРОС мы все граждане одной страны или нет? почему в СССР градация З/П была невелика? рабочий он и столице рабочий, чиновник он и в столице чиновник. То есть я имею в виду что труд должен оплачиваться одинаково где бы ты ни был. 

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Аноним
, Мурманск
Gaz_21, для меня  ВЦИОМ вообще ничто, долбят и долбят про 1600. А вспоминать СССР бессмысленно, возврата не будет,  только в мечтах КПРФ. Посади их в президента и кабмин, всех скопом, будет еще хуже. Есть народная мудрость, на переправе коней не меняют, так и с ними  получится. Тот же Явлинский с программой "500 дней" потерпел фиаско. Было гладко на бумаге, да забыли про овраги (с).  Говорите про зарплаты рабочих в столице или крупном городе  тоже туманно, знаете сколько у них специальностей? Есть такие, что и не выговоришь. А есть просты в названии, зато сложны в практических навыках. Да и автоматизация заменяет ручной труд во многих отраслях производства. Вообщем тема бесконечная, но интересная, особенно в части зарплаты, того же ВЦИОМа, не знаете? И не узнаете))   
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