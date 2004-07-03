Бедным не хватает денег на еду и одежду. В России таких 39%
Потребительские возможности россиян после пиковых значений, фиксировавшихся в 2014 году, резко снизились и пока не могут выйти на прежний уровень, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 г. составила 39% (среди людей пенсионного возраста – 54%, среди жителей сельской местности – 46%): в т.ч. 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.
За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 г. (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014 г. (19%).
На уровне минимальных значений, в сравнении с данными майских опросов прошлых лет, находится и доля респондентов, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна (41% в 2017 г., 40% в 2016 г.). Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных (среди 18-24-летних – 25%, среди москвичей и петербуржцев – 33%).
И что в результате получилось из-за решения президента????? Вы хотя бы о последствиях его решения задумывались..... Вместо централизованной свалки, которая хоть как-то контролировалась получиться много мелких, так как мусор который производит Москва никуда не испарился и теперь его начнут сваливать в ближайших к Москве лесах(((((((((((( "Работать на публику легко, а реально работать и решать проблемы сложно и долго...."
Вместо экологической катастрофы местного характера будет экологическая катастрофа региональная.
Вернулась только что из самой глубинки Рязанской области, нервный тик достал после поездки. Мало того, что зарплату в 12-15 тыс. они считают уже большой (до чего людей довели - на жкх, хлеб и таблетки попроще хватает, и ладно. а одежду ненужную родственники из крупных городов привезут), так цены в сетевых магазинах на продукты и на лекарства заметно выше, чем у нас в провинциальном городке. Нормального транспорта, чтобы добраться в область в больницу нет. Электрички поотменили, вокзал закрыт. Утром в область идет маршрутка набитая битком. Больного человека довести в ней невозможно. В местной ЦРБ нет целого ряда врачей, лаборатория не делает большинство анализов. Все платно в соседнем городишке. Помрешь, повезут в морг за 80 км, а оттуда хоть на тележке, хоть там оставляй. Про ЖКХ вообще молчу, тарифы мама не-горюй. И правда, чего-то люди капризные деревенские, что им в деревне не живется..
Gaz_21, Вы писали:
Вы посмотрели сколько опрошенных - 1600 человек, пройдите по ссылке ВЦИОМ. По телефону опрос, ударный труд, из месяца в месяца 1600, может общество из инвалидов-работников, тоже надо обеспечивать работой. А то скоро на "Кольскую верфь" будет набор до 10 тыс. рабочих мест.
Аноним, Вы писали:
Автор затронул самую больную тему в стране за это респект!!! мнение ВЦИОМ меня мало волнует, реальность вот что меня волнует. В регионах люди получают смешную зарплату на которую еле концы с концами сводят, а в столице и более крупных городах получают в разы больше чем в глубинке. ВОПРОС мы все граждане одной страны или нет? почему в СССР градация З/П была невелика? рабочий он и столице рабочий, чиновник он и в столице чиновник. То есть я имею в виду что труд должен оплачиваться одинаково где бы ты ни был.