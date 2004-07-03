Медведев предложит Путину продлить контрсанкции еще на год
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на продление ЕС антироссийских санкций Россия продлит до 31 декабря 2018 года действие ответных мер.
"В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
Медведев утверждает, что Россия вынуждена идти на этот шаг и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор, передает Интерфакс. "Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме", - сказал премьер.
А какие аграрии просили кто подскажет? я что то о таких не слышал))))
В частности, Ткачев.
Им (ему) все еще мало?
Кому?
Ну так скажите, почему у нас рост в сельском хозяйстве при нулевом изменении потребительского спроса? Может потому, что в правительстве больше всего боятся дать деньги населению, а у самих в Тоскане виноградники? И мы знаем, кто в России аграрии - их всего-то пару человек )
Это "дождь" или "медуза" напечатала? Или РБК? А логику включать не пробовали? Произошло перераспределение потребления. Я как покупал мясо в месяц "икс" килограмм, так его же и покупаю, только теперь это 100% отечественное.
Т.е. без санкций против собственного народа (а они против нас по сути) никак вот это все не сделать? Насчет нанесения вреда чужим экономикам даже не смешно. Эти санкции прежде всего ударили по нам. Но ура-патриотам, конечно, этого не видно. И даже дикий рост цен на продукты они предпочитают не замечать.
Аноним, Вы писали:
Ну так спросите, на какую продукцию продлят санкции, а то в Краснодаре уничтожили тонну сладкого перца из Турции, в Новороссийске где-то две тонны зараженных персиков. Ваша Астраханская область всегда славилась овощной продукцией и где она? В Мурманске только и видишь фирменные фуры Магнита, всю Россию "оккупировал" сетью и молодец. В обратную сторону рыбка золотая и не очень.
Типичное поведение кубаноидов. Думают только о себе.