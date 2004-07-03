Клерк.Ру
 

Медведев предложит Путину продлить контрсанкции еще на год

29.06.17 15:29
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на продление ЕС антироссийских санкций Россия продлит до 31 декабря 2018 года действие ответных мер.

"В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Медведев утверждает, что Россия вынуждена идти на этот шаг и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор, передает Интерфакс. "Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме", - сказал премьер.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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19 мнений
Клерк
Gaz_21
, Нальчик
"Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время.

 А какие аграрии просили кто подскажет? я что то о таких не слышал))))

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Аноним
, Москва
А какие аграрии просили кто подскажет? я что то о таких не слышал))))

 

Аграрии в Росси не попрошайки. Есть реальный платёжеспособный спрос - будут и сеять, и скот выращивать. Санкции на импортное продовольствие нужны, но при этом надо снижать налоги на бизнес, что бы покупателю продукция была доступна по цене. Причём на весь бизнес. Понятно же, что если животноводу дать дотацию, то он даст дешёвое мясо, но если облажить сверхналогами всех остальных (торговлю, производителей полуфабрикатов и колбас, задрать акциз на топливо до небес и так далее), то покупатель всё равно в магазине увидит астрономический ценник.
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Аноним
, Астрахань
Аграрии в Росси не попрошайки. Есть реальный платёжеспособный спрос - будут и сеять, и скот выращивать. 

 Ну так скажите, почему у нас рост в сельском хозяйстве при нулевом изменении потребительского спроса? Может потому, что в правительстве больше всего боятся дать деньги населению, а у самих в Тоскане виноградники? И мы знаем, кто в России аграрии - их всего-то пару человек )

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Аноним
, Москва
А как же он виноград из Тосканы ввозит? Санкции нарушает. Сам их вводит и сам нарушает. Власть в России - это нечто....
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Аноним
, Москва
Ну так скажите, почему у нас рост в сельском хозяйстве при нулевом изменении потребительского спроса?

 Это "дождь" или "медуза" напечатала? Или РБК? А логику включать не пробовали? Произошло перераспределение потребления. Я как покупал мясо в месяц "икс" килограмм, так его же и покупаю, только теперь это 100% отечественное.

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Аноним
, Москва
Санкции на импортное продовольствие нужны

Кому?

 

Они нужны России. Санкции создают рабочие места в России, способствуют усилению продовольственной безопасности России, наносят вред экономике не дружественных стран. Достаточно? А "тонкий слой интеллегенции" у которого пармезановая зависимость и креветочная недостаточность скорее всего вымрет или иммигрирует, ну так туда и дорога.
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Аноним
, Тольятти
А толстый слой патриотов не может отказаться от продуктов недружественных стран самостоятельно, без санкций? Или он не настолько толстый как вещают СМИ?
<b>Модератор</b>
Над.К
Санкции создают рабочие места в России, способствуют усилению продовольственной безопасности России

 Т.е. без санкций против собственного народа (а они против нас по сути) никак вот это все не сделать? Насчет нанесения вреда чужим экономикам даже не смешно. Эти санкции прежде всего ударили по нам. Но ура-патриотам, конечно, этого не видно. И даже дикий рост цен на продукты они предпочитают не замечать.

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Аноним
, Москва
А толстый слой патриотов не может отказаться от продуктов недружественных стран самостоятельно, без санкций? Или он не настолько толстый как вещают СМИ?

 

А толстый слой патриотов пармезан не жрал и до санкций и санкций по продовольствию не заметил.
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Аноним
, Москва
Т.е. без санкций против собственного народа (а они против нас по сути) никак вот это все не сделать? Насчет нанесения вреда чужим экономикам даже не смешно. Эти санкции прежде всего ударили по нам. Но ура-патриотам, конечно, этого не видно. И даже дикий рост цен на продукты они предпочитают не замечать.

 

Ну ка, расскажите мне, народу, как по мне санкции на пармезан ударили. А на счёт нанесения вреда чужим экономикам как раз не смешно фемерам этих стран. И да, дикий рост цен на продукты произошёл из-за запрета на ввоз сыра с плесенью за 1000,00 руб за килограмм. Ещё раз повторю, народ это и не ел.
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Аноним
, Тольятти
Прямо-таки горжусь тонкой прослойкой интеллегенции, нанесший колоссальный удар по экономике врагов, и поддержавшей наших производителей. Раз толку от того что патриоты ели продукты наших производителей не было никакого. Прям таки судьба экономики мира решается разрешением или запрещением есть какие-либо продукты для тонкой прослойки интеллегенции.
<b>Модератор</b>
Над.К

И да, дикий рост цен на продукты произошёл из-за запрета на ввоз сыра с плесенью за 1000,00 руб за килограмм.

 

Глупости. Подорожал чуть ли не в несколько раз обычный сыр, так же как и многие другие продукты. Среди которого еще и фальсификата полно. Не, ну истинные патриоты вообще питаются картошкой с собственного огорода, ясен пень. Им и сыр не нужен  и на цены в магазинах пофигу ))

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Аноним
, Мурманск

Аноним, Вы писали:

 Ну так скажите, почему у нас рост в сельском хозяйстве при нулевом изменении потребительского спроса? Может потому, что в правительстве больше всего боятся дать деньги населению, а у самих в Тоскане виноградники? И мы знаем, кто в России аграрии - их всего-то пару человек )

 Ну так спросите, на какую продукцию продлят санкции, а то в Краснодаре уничтожили тонну сладкого перца из Турции, в Новороссийске где-то две тонны зараженных персиков. Ваша Астраханская область всегда славилась овощной продукцией и где она? В Мурманске только и видишь фирменные фуры Магнита, всю Россию "оккупировал" сетью и молодец. В обратную сторону рыбка золотая и не очень.

Клерк
Невоспитанная
, Краснодар
Он бы желал подмять под свою семью вообще всё сельское хозяйство в стране

 Типичное поведение кубаноидов. Думают только о себе.

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