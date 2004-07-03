Медведев предложит Путину продлить контрсанкции еще на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на продление ЕС антироссийских санкций Россия продлит до 31 декабря 2018 года действие ответных мер.

"В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Медведев утверждает, что Россия вынуждена идти на этот шаг и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор, передает Интерфакс. "Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме", - сказал премьер.