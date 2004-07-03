ПФР временно прекратил прием электронных заявлений о переводе накоплений в НПФ

В настоящее время Пенсионный фонд России в соответствии с представлением Счетной палаты РФ приостановил прием электронных заявлений от удостоверяющих центров о переводе пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Приостановка продлится как минимум до получения и рассмотрения результатов проверки удостоверяющих центров соответствующими государственными органами, сообщает пресс-служба ПФР.

В связи с этим Пенсионный фонд напоминает гражданам о вариантах подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в УК и НПФ.

1. Через клиентскую службу ПФР или МФЦ. Заявление можно подать как лично, так и через законного представителя.

2. Через интернет. Подать электронное заявление можно через Единый портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

3. По почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом или в установленном законодательстве порядке.

В ПФР напомнили, что, во-первых, если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями государственную или частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остается ПФР, то есть после выхода на пенсию выплачивать пенсионные накопления вам будет ПФР. Во-вторых, если вы меняете страховщика, т. е. пенсионный фонд, и делаете это чаще, чем раз в пять лет, ваши средства переводятся с частичной потерей инвестдохода.