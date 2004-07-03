Клерк.Ру
 

В столичном регионе 23% пенсионеров - работающие

29.06.17 17:33
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В настоящее время в Москве и Московской области проживают 5,2 млн. пенсионеров, из них 1,2 млн. продолжают работать. Такие данные привел управляющий ОПФР по Москве и области Андрей Андреев в интервью изданию М24.RU.

Отвечая на вопрос о возможном повышении возраста выхода на пенсию, глава столичного ОПФР отметил, что эта тема – предмет для споров.

«Текущий возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщины и 60 лет для мужчины – был определен аж в 1956 году. С тех пор прошло уже 60 лет. Как сильно изменились условия жизни за эти годы? Как долго человек может работать в современном мире? Как рынок труда отреагирует на возможные решения об увеличении пенсионного возраста? На эти вопросы трудно ответить однозначно. Например, в некоторых регионах, где нет надлежащего медицинского обслуживания, где слабо работает социальная защита, для людей просто дожить до 60 лет – счастье. В то же время, в Москве – медицина и все остальное находится на гораздо более высоком уровне, здесь выше качество жизни. Поэтому в 60 лет человек может не чувствовать себя старым. Это индивидуально. Мне самому 60 лет, могу я работать? Наверное, могу, и еще долго. К тому же, многое зависит и от условий труда. У госслужащего одни условия работы, а у крестьянина они совершенно другие. Соответственно, у каждого степень поддержания здоровья разная. Важную роль играет образ жизни, хронические болезни, наличие или отсутствие вредных привычек. И даже период дожития, определенный на уровне 17 лет, – всего лишь усредненный показатель. Поэтому можно бесконечно спорить», - отметил Андрей Андреев.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
Ольга Чубукова android-версия
Согласна с Андреевым. Все индивидуально. Считаю, что увеличивать пенсионный возраст не нужно, т.к. человек и так не успевает пожить для себя, да и не на что с пенсионными выплатами в нашей стране. Все не для народа. Т.к. придумали баллы. А что человек сделает, если работодатель не в силах платить налоги и взносы от ФОТ, и платит серую зарплату? Естественно, ничего не остаётся, как получать зарплату в конверте, что не в пользу для назначения пенсии. И поэтому придется как-то выживать на пенсии. Не удивляюсь- почему у нас большое колличество людей без определенного места жительства в пожилом возрасте.
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