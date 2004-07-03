Чартерные перелеты внутри страны предложено субсидировать за счет бюджета

В России может появиться программа субсидирования чартерных перелетов внутри страны. Соответствующие рекомендации комитет по экономической политике Совета Федерации направил в Правительство, пишут «Известия».

Как отмечается в докладе члена комитета СФ Игоря Фомина, по оценке ВЦИОМа и Высшей школы экономики, порядка 30 млн россиян готовы отдыхать в России при наличии финансовой возможности. Субсидирование перелетов позволит им путешествовать по стране. По расчетам Фомина, при объеме субсидий в 2 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 млрд, а в региональные — 2,1 млрд рублей. Также за счет субсидирования внутренних авиаперевозок российские курорты смогут на равных конкурировать с зарубежными. При этом грамотно построенная программа субсидирования поможет продлить туристический сезон и положительно повлияет на цены.

— К сожалению, цены на отдых в родной стране порой оказываются менее доступны, чем в популярных зарубежных дестинациях. Эту ситуацию необходимо исправлять. Первым шагом может стать снижение транспортных расходов туристов — в частности, расходов на авиабилеты. Благодаря субсидированию чартерных авиаперевозок русские туристы смогут добраться до отечественных курортов по приемлемым ценам, — сообщил Игорь Фомин.

Как уточнил сенатор, комитет СФ по социальной политике будет отстаивать необходимость компенсировать авиакомпаниям перевозки российских туристов.

Представители отрасли полагают, что господдержка авиаперелетов может существенно помочь развитию внутреннего туризма.

— Если перелеты станут доступнее, большинство граждан, которые сейчас отдыхают дома и на дачах, с удовольствием отправятся на российские курорты. Согласно опросам, большинство граждан однозначно готовы отдыхать на территории России, если это будет доступно по ценам. Мы должны на это ориентироваться, — сказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

По его словам, сегодня внутри России практически не развиты туристические чартерные перевозки. Возможное введение их поддержки позволит усилить этот сектор.