В 9 моногородах будут созданы территории опережающего развития

Заместитель Министра экономического развития РФ Александр Цыбульский провёл заседание комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах, сообщает пресс-служба МЭР.

На заседании принято решение о создании ТОСЭР в 9 моногородах. Это Верхнеуфалейский городской округ Челябинской области, город Котовск Тамбовской области, Лесновское городское поселение Рязанской области, город Невинномысск Ставропольского края, город Петровск Саратовской области, городское поселение Рузаевка Республики Мордовия, город Сарапул Удмуртской Республики, город Сосенский Калужской области, городское поселение Тутаев Ярославской области.

Проекты предусматривают создание в моногородах не менее 13 тысяч постоянных рабочих мест и привлечение порядка 50 млрд. рублей инвестиций за 10 лет.

Резиденты ТОСЭР в моногородах могут получить широкий набор преференций по налоговым платежам и взносам во внебюджетные фонды. В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу, НДПИ. Кроме того, почти в 4 раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды. На данный момент в реестре резидентов ТОСЭР в моногородах зарегистрированы 32 компании.