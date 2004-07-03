Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года

Россия продлила контрсанкции до 31 декабря 2018 года, соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.



«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации… постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», — говорится в документе.



Запрет на ввоз из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии на территорию Российской Федерации для продажи мясных и колбасных изделий, рыбы и морепродуктов, фруктов, овощей и молочной продукции был введен в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран в связи с присоединением Россией Крыма, напоминает агентство RNS.



Ранее о том, что Россия продлит ответные меры на санкции в отношении сельскохозяйственной продукции из США, стран ЕС и ряда других государств до конца 2018 года на заседании правительства сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.