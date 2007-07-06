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Вступил в силу запрет на продажу пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра

03.07.17 10:31

Пиво в полимерной потребительской таре (ПЭТ-таре) объемом более 1,5 литра с 1 июля больше не может продаваться в российских магазинах, одновременно запрещается и розничная продажа такой продукции при оказании услуг общественного питания.

По закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России с 1 января 2017 года запрещено производство и оборот (кроме розничной продажи) алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. Розничная продажа пива в ПЭТ-упаковках более 1,5 литра запрещается с 1 июля текущего года.

За продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литра предполагается штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц, для компаний — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Производители пива заявляют, что пиво в большой ПЭТ-таре не продается в магазинах РФ уже несколько месяцев.. "Большинство участников рынка прекратили как производство, так и отгрузки продукции с 1 января 2017 года. В связи с этим, с учетом ограниченного срока годности продукции в ПЭТ-таре, в рознице не осталось продукции объемом более 1,5 литра", — сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.

При этом первоначальные опасения о негативном влиянии запретов на пивоваренную отрасль, по всей видимости, не подтвердились. "Потребители достаточно спокойно восприняли изменения и нормально переключились на пиво в упаковке меньшего объема. Самые страшные наши опасения не подтвердились, хотя некоторые бренды и потеряли в своих объемах", — говорит директор по корпоративным отношениям российского Heineken Кирилл Болматов.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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