У Почты России сменился руководитель

Временным исполняющим обязанности гендиректора «Почты России» стала Ольга Осина. Об этом министр связи Николай Никифоров написал на своей странице в Twitter.

До этого дня Ольга Осина занимала должность первого заместителя гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП «Почта России».



Контракт Дмитрия Страшнова, занимавшего этот пост с апреля 2013 года, истек 1 июля. РБК сообщал накануне, что Минкомсвязь не намерена продлевать контракт топ-менеджера, а так как решение о том, кто придет на смену Страшнову, до сих пор не принято, то, скорее всего, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.

Сообщения о возможной отставке Дмитрия Страшнова появились в конце ноября 2016 года, после того как Генпрокуратура потребовала возбудить против него уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн руб. Страшнов обвинения в свой адрес опровергал и говорил, что история с выплатой ему бонусов «перегрета».