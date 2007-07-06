Водителям из Киргизии могут разрешить использовать в России иностранные права

С 1 июня 2017 года в России вступил в силу запрет на использование национальных или международных водительских удостоверений для водителей-иностранцев, работающих на территории РФ. Запрет, введенный по причине недостаточного знания водителями-иностранцами русского языка, распространяется и на граждан Киргизии, где русский употребляется в качестве официального языка.

В этой связи комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил и рекомендовал Думе принять обращение к Президенту В.В.Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизии права управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.

Депутаты просят Президента рассмотреть вопрос о выводе граждан Киргизии из-под указанного запрета.