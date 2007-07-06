Клерк.Ру
 

Водителям из Киргизии могут разрешить использовать в России иностранные права

03.07.17 17:39

С 1 июня 2017 года в России вступил в силу запрет на использование национальных или международных водительских удостоверений для водителей-иностранцев, работающих на территории РФ. Запрет, введенный по причине недостаточного знания водителями-иностранцами русского языка, распространяется и на граждан Киргизии, где русский употребляется в качестве официального языка.

В этой связи комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил и рекомендовал Думе принять обращение к Президенту В.В.Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизии права управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.

Депутаты просят Президента рассмотреть вопрос о выводе граждан Киргизии из-под указанного запрета.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Учет автотранспорта»
Новости директору
 
В России вступил в силу запрет на иностранные права для водителей грузовиков, такси и маршруток
 
Бухгалтерские новости
 
Выплаты работникам из Киргизии: как облагать страховыми взносами
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Учет автотранспорта»

Все семинары по теме Учет автотранспорта
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения93
Аноним прокомментировал материал «Как будут «обелять» интернет-магазины по закону № 54-ФЗ»
19:34
Аноним прокомментировал материал ««Ростелеком» начинает прокладывать оптоволоконные линии в отдаленные деревни и села»
19:23
Аноним прокомментировал материал «Расчет по страховым взносам (РСВ) за 1 квартал 2017 года: пример заполнения»
19:04
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
19:03
Клерк
Anton P. прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
19:01
Аноним прокомментировал материал «Как будут «обелять» интернет-магазины по закону № 54-ФЗ»
18:29
Аноним прокомментировал материал «Курение у подъездов жилых домов могут запретить»
18:21
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
18:01
Клерк
yante прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
17:44
Клерк
yante прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
17:40
Клерк
yante прокомментировал материал ««Красный уголок бухгалтера» за последнюю июньскую неделю. Жара!»
17:39
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал ««Красный уголок бухгалтера» за последнюю июньскую неделю. Жара!»
17:38
Аноним прокомментировал материал «У налоговой инспекции 2+2=5»
17:36
Клерк
yante прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
17:36
Клерк
yante прокомментировал материал «УФНС отказывают в рассмотрении жалоб на взыскание отсутствующей задолженности по взносам»
17:27
Клерк
yante прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
17:03
Клерк
Alm прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
16:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «У Почты России сменился руководитель»
16:19
Клерк
yante прокомментировал материал ««Красный уголок бухгалтера» за последнюю июньскую неделю. Жара!»
16:11
Клерк
Vetothka прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
16:10
Аноним прокомментировал материал «УФНС отказывают в рассмотрении жалоб на взыскание отсутствующей задолженности по взносам»
16:08
Клерк
YUM прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
16:06
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «4-ФСС за полугодие сдается по старой форме»
16:04
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
15:55
Аноним прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
15:43
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «29 млрд на повышение производительности труда: новый проект Минэкономразвития»
15:41
Аноним прокомментировал материал «Куда привели попытки государства помочь бизнесу в налогах»
15:38
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/16939 от 15.05.2013»
15:23
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:10
Клерк
msw прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:00
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
14:40
Аноним прокомментировал материал «Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/16939 от 15.05.2013»
14:21
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
14:08
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «ФНС получила право блокировать анонимайзеры и VPN-cервисы»
14:08
Аноним прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не проиндексировали пенсии»
14:02
еще
 